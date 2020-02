Aktien Asien: Weitere Gewinne - Ungebrochene Aufwärtsdynamik

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch weiter zugelegt.



Damit setzte sich die Aufwärtsdynamik an den Finanzmärkten fort. Die US-Börsen konnten ihre Tageshochs am Dienstag zwar nicht halten, bewegten sich aber weiterhin im Bereich ihrer Rekordhochs.

Das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Erkrankung haben in den Augen der Marktteilnehmer weiter an Bedeutung verloren. "Die langsamere Zunahme an Neuinfektionen macht den Börsianern Mut", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners in einem Kommentar. "Die Börsianer gehen aktuell davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus im Wesentlichen auf China beschränkt bleiben." Mögliche Risiken würden die Anleger ausblenden, merkte ein anderer Marktteilnehmer an.