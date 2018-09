Aktien Asien: Weiter auf Talfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag haben Asiens wichtigste Aktienmärkte unter Befürchtungen einer Ansteckungsgefahr durch die aktuellen Finanzkrisen in den Schwellenländern gelitten.



"Für die Währungskrise in den Schwellenländern wird es keine schnelle Lösung geben. Anleger ziehen massiv Geld aus Emerging Markets Aktien und Anleihen und damit auch aus Emerging Markets Währungen ab", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.