Aktien Asien: Versöhnlicher Wochenstart nach dem jüngsten Kurseinbruch

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - In Reaktion auf die jüngste Kursschwäche haben Asiens Börsen am Montag mehrheitlich wieder zugelegt.



Bereits vor dem Wochenende hatte sich die Wall Street deutlich erholt, die verbesserte Stimmung nahmen die Anleger in der Region nun auf. Derweil warten die Investoren weiter auf einen endgültigen Durchbruch in den US-chinesischen Handelsgesprächen.

Nach vier Tagen mit Kursverlusten infolge ging es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 zum Wochenstart um 0,47 Prozent auf 21 125,09 Punkte aufwärts. Vor allem Aktien aus den Logistik- und Telekommunikationssektoren waren gefragt.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland rückte um 1,98 Prozent auf 3730,0 Zähler vor. Die Festlandbörsen bügelten damit einen Teil der hohen Kursverluste vom vergangenen Freitag wieder aus. Der Hongkonger Hang-Seng-Index lag zuletzt mit 0,73 Prozent im Plus bei 28 434,21 Punkten.

In der vergangenen Woche hatten sehr schwache Konjunkturdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt der Erholungsrally seit Jahresbeginn einen Schlag versetzt und weltweit die Sorgen der Anleger wegen einer möglichen Abkühlung der Weltwirtschaft befeuert. Wie sich zeigt, hinterlässt der Handelsstreit mit den USA in China mehr und mehr Spuren. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger die in der neuen Woche anstehenden weiteren Daten aus dem Land genau ins Auge nehmen./tav/stw