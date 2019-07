Aktien Asien: Verluste zum Wochenauftakt - Warten auf Fed, Handelsgespräche

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben zu Beginn einer ereignisreichen Woche nachgegeben.



Die Anleger hätten sich vor der anstehenden US-Zinsentscheidung, der Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China, weiteren Geschäftszahlen großer Unternehmen sowie einigen wichtigen Konjunkturdaten bedeckt gehalten, hieß es aus dem Handel.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Kursrückgang von 0,19 Prozent bei 21 616,80 Punkten. Der CSI 300 , der die 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, verlor zuletzt 0,21 Prozent auf 3850,46 Zähler.