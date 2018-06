Aktien Asien: Verluste nach Zuspitzung im US-Handelskonflikt

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und anderen Industrienationen hat die Stimmung an Asiens wichtigsten Aktienmärkten etwas eingetrübt.



So gab der japanische Leitindex Nikkei 225 am Freitag um 0,14 Prozent auf 22 171,35 Punkte nach. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,24 Prozent.

Nach zwei Schonfristen hatte US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit Europa ernst gemacht: Die USA verhängten Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union sowie aus Mexiko und Kanada.

An Chinas Festlandsbörsen fiel der Leitindex CSI 300 zuletzt um rund 1 Prozent. In dem Land hatte sich die Stimmung in den Chefetagen der mittleren und privaten Industrieunternehmen im Mai nicht wie erhofft verbessert.