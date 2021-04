Aktien Asien: Verluste in Tokio nach Zinsentscheid - China robuster

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Fernost-Börsen haben auch am Dienstag keine klare Richtung eingeschlagen.



Das größte Minus gab es an der Börse in Tokio, wo der Nikkei 225 um 0,46 Prozent auf 28 991,89 Punkte nachgab. Zentrales Thema war dort die Bank of Japan, die in der Corona-Krise an ihrem Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik unverändert festhält. Experten zufolge kam dies aber auch wenig überraschend.

Allgemein hieß es, in Asien verstärke sich derzeit auch wieder die Furcht vor den mancherorts steigenden Coronavirus-Infektionszahlen, vor allem in Indien. In China beschäftigten sich die Anleger außerdem intensiv mit der laufenden Regulierungsoffensive. Wie es hieß, knöpften sich die Behörden nach Unternehmen wie dem Online-Handelsgiganten Alibaba nun auch den Lebensmittel-Lieferdienst Meituan vor.