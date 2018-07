Aktien Asien: Verluste vor Notenbankentscheidungen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Investoren an den Aktienmärkten Asiens haben sich zu Wochenbeginn vor wichtigen Notenbankentscheidungen zurückgehalten.



Auf die Stimmung drückten zudem Kursverluste vor dem Wochenende an der Wall Street. Dort hatten durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen Anleger vorsichtiger gestimmt.

Am Dienstag entscheidet die japanische Notenbank über ihr Renditeziel für 10-jährige Anleihen, bevor am Mittwoch die US-Notenbank Fed und am Donnerstag die Bank of England über ihre Geldpolitiken entscheiden.

In diesem Umfeld schloss in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag mit einem Minus von 0,74 Prozent auf 22 544,84 Punkte.