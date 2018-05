Aktien Asien: Verluste - Nikkei stockt bei 23 000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Börsen sind am Dienstag mit Verlusten in die neue Woche gestartet.



An der Börse in Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

In Tokio gab der Nikkei 225 etwas nach auf 22 960,34 Punkte. Seit Ende März war der japanische Leitindex um über 13 Prozent nach oben gerannt. An der runden Marke von 23 000 Punkten gerät er nun etwas ins Stocken, zumal der US-Dollar gegenüber dem Yen etwas an Stärke einbüßte. Die schwache Landeswährung verbesserte zuletzt die Exportaussichten.