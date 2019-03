Aktien Asien: Verluste in China nach etwas enttäuschenden Wirtschaftsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten haben am Donnerstag die Anleger aus Sorge vor einem nachlassenden Wirtschaftswachstum in China den Fuß auf der Bremse gelassen.



Die jüngsten Daten aus dem Reich der Mitte zur Industrieproduktion fielen etwas schwächer aus als erwartet. Zuletzt positiv aufgenommene amerikanische Konjunkturdaten gerieten in den Hintergrund.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland verlor 0,69 Prozent auf 3698,49 Zähler und knüpfte damit an seine Vortagesverluste an. An den ersten beiden Wochentagen hatte er noch kräftig zugelegt. Der Hang-Seng-Index in Hong Kong notierte im späten Handel 0,07 Prozent schwächer.