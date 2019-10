Aktien Asien: Uneinheitliche Tendenz vor US-Arbeitsmarktdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt.



Zu einer echten Erholung fehlte nach den starken Abgaben am Vortag die Kraft. Der schwache ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe der USA hatte am Mittwoch weltweit Rezessionssorgen angeheizt und die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Auch der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor am Vortag war wesentlich schwächer als erwartet ausgefallen.

Vor den monatlichen US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden, übten sich die Marktteilnehmer in Zurückhaltung. Sollten die Zahlen ebenfalls enttäuschen, könnte das immerhin die Hoffnungen auf einen entschiedeneren Zinssenkungskurs der US-Notenbank anfachen.