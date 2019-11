Aktien Asien: Uneinheitliche Entwicklung - neue Impulse fehlen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt.



Während der japanische Aktienmarkt einen Gang zurück schaltete, knüpfte die Börse Hongkong an ihre Vortagesgewinne an. Damit setzte sich die Erholung trotz der weiterhin angespannten politischen Lage fort. Marktteilnehmer verwiesen allerdings auf dünne Umsätze. Trotz der Kursgewinne herrsche eine abwartende Haltung.

Neue Impulse vom Dauerthema Handelsstreit fehlten. Nachdem die Märkte eine Teileinigung zwischen den USA und China mit dem Anstieg der vergangenen Wochen bereits eingepreist haben, fehlten zuletzt neue Impulse. "Der allgegenwärtige Handelsstreit scheint sich in eine andere Richtung als erhofft zu entwickeln", stellte Analyst Christian Schmidt von der Helaba in einem Kommentar fest. "Eine Einigung wurde zuletzt wieder unwahrscheinlicher, nachdem sich China mit Blick auf eine solche pessimistisch äußerte."