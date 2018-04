Aktien Asien: Uneinheitlich - Schwacher Yen stützt Japans Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt.



Während die Börsen in Japan vom weiterhin schwächelnden Yen profitierten und zulegten, gaben die wichtigsten Indizes der Volksrepublik China und in Hongkong nach.

Chinas CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland verlor zuletzt 1,69 Prozent auf 3764,03 Punkte. Hongkongs Hang Seng sank im späten Handel um 1,15 Prozent auf 29 979,73 Punkte. Vor allem Aktien aus der Technologiebranche zeigten sich schwach. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete, prüft nun auch das US-Justizministerium, ob der Telekomausrüster Huawei gegen Sanktionen verstoßen hat, die gegen den Iran verhängt wurden. Das belastete die gesamte chinesische Technologiebranche.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent auf 22 319,61 Punkte. Unterstützung kam durch den im Vergleich zum US-Dollar schwächelnden Yen, wodurch japanische Unternehmen es leichter haben, ihre Waren im Ausland abzusetzen. Auslöser sind die steigenden Zinsen in den USA. Sie trieben den Greenback auf ein Dreimonatshoch.

Entsprechend zählten in Japan Aktien exportorientierter Unternehmen wie Hersteller von Unterhaltungselektronik oder Autobauer zu den größten Gewinnern./ck/jha/