Aktien Asien: Überwiegend schwächer vor Fed-Zinsentscheid - Softbank im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Indikationen der US-Notenbank zu ihren künftigen Zinsschritten haben die Börsen in Asien am Mittwoch überwiegend nachgegeben.



Dass die Fed an diesem Tag ihre letzte Zinsanhebung in diesem Jahr und damit die neunte seit Ende 2015 ankündigen wird, gilt als gesichert. In Japan stand zudem der enttäuschend verlaufene Börsengang (IPO) der Mobilfunksparte von Softbank im Fokus.

Der Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel um 0,60 Prozent schwächer auf 20 987,92 Punkte und weitete damit seine kräftigen Vortagesverluste aus. In Tokio verlief der Börsengang des Internet- und Mobilfunkkonzerns Softbank, der als einer der wichtigsten in diesem Jahr gilt, desaströs. Zwar wurden 23,6 Milliarden US-Dollar (20,8 Mrd Euro) eingespielt, womit der Börsengang des Mobilfunkgeschäfts einer der bisher größten ist, doch gleich zum Handelsdebüt sackten die Papiere unter ihren Ausgabepreis von 1500 Yen. Letztlich schloss die Aktie 14,5 Prozent tiefer auf 1282 Yen.

In China beendete der CSI 300 den Tag erneut mit Verlusten. Der Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands büßte zur Wochenmitte nun 1,19 Prozent auf 3091,13 Punkte ein. Am Dienstag hatte er bereits um 1,8 Prozent nachgegeben. Vor allem Aktien aus dem Pharma- und Gesundheitsbereich zeigten sich nun schwach. Investoren seien besorgt über möglichen Preisdruck in neuen Jahr, da die Regierung versuche, die medizinischen Behandlungskosten zu senken, hieß es.