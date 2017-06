Aktien Asien: Überwiegend kleine Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Montag überwiegend mit kleinen Verlusten aus dem Handel gegangen.



Damit blieben die Auswirkungen der diplomatischen Eskalation unter mehreren Golfstaaten zunächst auf diese Region begrenzt.

Der japanlastige Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific fiel um 0,05 Prozent auf 181,18 Punkte. Der Tokioter Nikkei-Index , der die 225 größten Aktien Japans repräsentiert, sank um 0,03 Prozent auf 20 170,82 Zähler.

In China verlor der CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Börsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, 0,51 Prozent auf 3468,75 Punkte.