TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Anleger haben sich von dem schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht aus der Ruhe bringen lassen.



Über das Wochenende hatten sich die Wogen ein Stück weit geglättet. Am Montag legte Japans Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,5 Prozent auf 21 678,26 Punkte zu.