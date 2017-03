Aktien Asien: Überwiegend freundlich bei dünnen Umsätzen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich von den leichten Kursverlusten an der Wall Street nicht anstecken lassen und am Dienstag überwiegend zugelegt.



In Japan ging es für den Leitindex Nikkei allerdings leicht nach unten. Die Handelsumsätze im seien insgesamt aber recht dünn, hieß es. Der japanlastige, asiatische Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific legte um 0,12 Prozent auf 183,60 Punkte zu.

Unter den Anlegern macht sich nach Einschätzung von Börsianern Zuversicht breit, dass es mit der amerikanischen Wirtschaft auch nach einer inzwischen als sicher eingepreisten Leitzinserhöhung weiter aufwärts gehen werde. Gewartet werde allerdings noch auf den US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag, der die Erwartung steigender Zinsen untermauern könnte.

Belastet von einem weiter leicht stärkeren Yen verlor der Nikkei-225-Index in Tokio 0,18 Prozent auf 19 344,15 Punkte. Am Montag hatte er unter nordkoreanischen Raketentests gelitten und knapp ein halbes Prozent eingebüßt.

Diese Provokation Nordkoreas hatte dem Yen zeitweise deutlicheren Auftrieb gegeben. Risikobehaftetere Anlagen wie Aktien wurden eher gemieden und sicherere Häfen waren gefragt. Unter den Einzelwerten gaben Toyota an diesem Dienstag um marktkonforme 0,22 Prozent nach, während Sony 1,07 Prozent einbüßten.

In China ging es weiter nach der schwachen Vorwoche weiter aufwärts: Der CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, legte um 0,22 Prozent auf 3453,96 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte um 0,36 Prozent auf 23 681,07 Punkte vor.