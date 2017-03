Aktien Asien: Überwiegend freundlich - Nordkoreas Raketentests belasten Japan

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben sich am Montag überwiegend von ihrer freundlichen Seite gezeigt.



Ausnahme war die japanische Börse. Dort stieg der Yen weiter, wodurch japanische Exporte teurer werden können. Nordkoreanische Raketentests hätten für Verunsicherung gesorgt und Investoren raus aus Aktien in sicherere Häfen getrieben, hieß es. Der japanlastige, asiatische Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific verlor 0,07 Prozent auf 183,10 Punkte.

Der Nikkei-225-Index in Tokio gab um 0,46 Prozent auf 19 379,14 Punkte nach, hatte in der vergangenen Woche aber immerhin ein Kursplus von knapp 1 Prozent eingefahren. Dass drei in Richtung Japan abgeschossene Raketen innerhalb der japanischen 200-Meilen-Zone ins Meer gestürzt waren, nannte Ministerpräsident Shinzo Abe laut einem Sprecher eine "ernste Bedrohung der Sicherheit" Japans.

In China hingegen wurden nach einer schwachen Vorwoche nun Gewinne verbucht: Der CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, legte um 0,54 Prozent auf 3446,48 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte um 0,18 Prozent auf 23 596,28 Punkte vor.

H-Aktien, also Anteilsscheine von Unternehmen aus Festlandchina, die in Hongkong gehandelt werden, seien im bisherigen Jahresverlauf bislang die größten Gewinner Asiens, sagte ein Börsianer. Das Plus des Hang Seng beläuft sich auf etwas mehr als 7 Prozent. Die aktuellen Aussagen über das chinesische Wirtschaftswachstum passten daher zur positiven Stimmung, hieß es.

Auch wenn Chinas Wirtschaft 2016 so langsam wie zuletzt vor 26 Jahren gewachsen sei, lobte der oberste Wirtschaftsplaner des Landes, He Lifeng, es als "stabil und gesund". Das von Premierminister Li Keqiang ausgegebene Wachstumsziel für 2017 von rund 6,5 Prozent "oder höher, falls möglich" lag zudem im Rahmen der Experten-Erwartungen, was beruhigend auf Investoren wirkte.