Aktien Asien: Überwiegend etwas schwächer

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte Asiens haben am Donnerstag überwiegend moderate Verluste verbucht.





Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit minus 0,13 Prozent auf 22 764,68 Punkte. Belastend wirkte, dass Japans Exporte im Juni nicht mehr so stark stiegen wie zuletzt und die Erwartungen der Experten enttäuschten. Dies löste laut Hiroaki Muto, Chefvolkswirt beim Tokai Tokyo Research Center, Unbehagen aus. Die Daten zeigten, dass Japan von einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie der EU spürbar getroffen werden könnte, auch wenn das Land nicht direkt im Visier des US-Präsidenten Donald Trump stehe.

Moderate Verluste verbuchten ebenfalls Chinas Festlandbörsen, und auch der Hang Seng in Hongkong gab nach. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten verlor zuletzt 0,18 Prozent auf 3425,20 Punkte. Der Hang Seng sank um 0,11 Prozent auf 28086,28 Zähler.

Zu den seit einigen Tagen bereits andauernden Verlusten an Chinas Börsen sagte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets in Sydney: "Es scheint, als sind die Investoren in China deutlich stärker beunruhigt über die Auswirkungen eines möglichen Handelskrieges als Investoren an den anderen Börsen weltweit." Anleger fürchten seit geraumer Zeit eine Eskalation des Zollstreits , insbesondere zwischen den USA und China, da er das weltweite Wirtschaftswachstum bremsen könnte./ck/fba