TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Märkte in Asien haben sich am Mittwoch überwiegend leicht erholt gezeigt.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Tag mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 21 319,55 Punkten.

Der CSI 300 , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, lag im späten Handel 0,3 Prozent höher bei 3873,22 Punkten. Der Hongkonger Hang Seng fiel mit einem Minus von einem knappen Prozent aus der Reihe.