Aktien Asien: Überwiegend Verluste - Schwache China-Daten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Mehrheitlich im Minus haben Asiens wichtigste Aktienmärkte am Freitag tendiert.



Händler verwiesen auf schwache chinesche Konjunkturdaten. Eine Ausnahme bildeten die japanischen Börsen, die vom anhaltenden Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China profitierten.

Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss 0,26 Prozent höher bei 23 391,87 Punkten und beendete damit die fünfte Woche in Folge mit positiven Vorzeichen. Zu den attraktivsten Branchen zählten Auto- und Finanzwerte.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen verlor 0,47 Prozent. Vor dem Hintergrund des Handelskriegs mit den USA hat sich Chinas Außenhandel im Oktober erneut abgeschwächt. Die Exporte und Importe lagen allerdings über den Erwartungen von Analysten, die mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet hatten.