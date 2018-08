Aktien Asien: Überwiegend Verluste - Handelssorgen bleiben drängendes Thema

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben.



Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt trotz der Annäherung in Nordamerika das drängende Thema.

Die Börsianer sorgten sich zudem, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel schneller als gedacht straffen könnte. In diesem Fall könnten Anlagegelder verstärkt aus den Schwellenländern in die USA umgeleitet werden.

Insbesondere in China standen die Börsen unter Druck. So weitete der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandsbörsen seine jüngsten Verluste aus und sank zuletzt um 0,96 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong büßte kurz vor Handelsschluss 0,99 Prozent ein.