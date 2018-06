Aktien Asien: Überwiegend im Plus - Anleger lassen G7-Debakel hinter sich

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag ihren Unmut über das turbulente G7-Treffen schnell abgeschüttelt.



Viele Handelsplätze der Region beendeten den Tag mit moderaten Gewinnen. Vor dem für Dienstag geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur ging es auch der Börse im südkoreanischen Seoul aufwärts. Die Festlandbörsen in China schlossen sich hingegen dem allgemein freundlicheren Trend nicht an.

Trump hatte nach dem G7-Gipfel für einen beispiellosen Eklat gesorgt, indem er seine Zustimmung zur zuvor mühsam errungenen Abschlusserklärung der Staatengemeinschaft auf dem Flug nach Singapur völlig überraschend via Twitter wieder zurückzog. Nun wird das Gespräch zwischen Trump und Kim Jong Un mit Hochspannung erwartet. Völlig offen ist derzeit die Frage, ob beiden Staatenlenkern ein Durchbruch im Atomstreit gelingt.

Im weiteren Wochenverlauf dürften sich die Blicke der Anleger in Richtung Notenbanken wenden. Am Mittwoch steht in den USA der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an - erwartet wird eine weitere Erhöhung des Leitzinses. Zudem erhoffen sich die Börsianer Aussagen zum weiteren Straffungstempo der Währungshüter in ihrer Geldpolitik.