Aktien Asien: Überwiegend mit Gewinnen - Knappes Minus in Tokio

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Gestützt von deutlichen Gewinnen der US-Börsen am Vortag haben Asiens wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag mehrheitlich im Plus tendiert.



An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index am Mittwoch um fast 3,5 Prozent zugelegt.

In Hongkong stieg der Hang Seng am Donnerstag im späten Handel um 0,67 Prozent auf 24 130,54 Zähler. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen wurde zuletzt mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 3794,51 Punkten gehandelt.