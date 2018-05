Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - US-Inflationsdaten sorgen für Erleichterung

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend von den positiven Vorgaben der Wall Street profitiert.



Die neuesten Inflationsdaten aus den USA hatten an den Märkten für Erleichterung gesorgt und die Befürchtungen bezüglich eines überraschend schnellen und starken Anstieges der US-Leitzinsen gedämpft. Höhere Zinsen könnten Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.