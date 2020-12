Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - Corona-Impfstart in USA stützt

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mehrheitlich mit Kursaufschlägen in die neue Woche gestartet.



Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass die USA dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung erteilt haben und bereits an diesem Montag mit dem Impfen begonnen werden soll.