Aktien Asien: Überwiegend Gewinne - Anleger hoffen auf gute Unternehmenszahlen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die meisten Börsen Asiens haben zum Wochenschluss noch einmal Fahrt aufgenommen.



In Japan, Taiwan und Südkorea zogen die Indizes am Freitag um zuletzt mehr als 1 Prozent an. Wie schon am Donnerstag schoben die Anleger die Sorgen um den weiter schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China beiseite; statt dessen überwog die Hoffnung auf gute Unternehmenszahlen im Zuge der anstehenden Berichtssaison.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,85 Prozent auf 22 597,35 Punkte, nachdem er bereits am Donnerstag um mehr als 1 Prozent gestiegen war. Auf Wochensicht ergab sich damit ein Plus von 3,71 Prozent.