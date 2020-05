Aktien Asien: Tokio zieht weiter an - Börse Hongkong gibt nach

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die bedeutenden asiatischen Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert.



Während der japanische Aktienmarkt weiter anzog, gaben die Kurse in Hongkong nach. Nach den Gewinnen am Vortag kam die Aufwärtsbewegung in Asien damit etwas ins Stocken. Für eine vorsichtigere Haltung sorgten die Spannungen zwischen China und den USA wegen der Lage in Hongkong.

US-Präsident Donald Trump sieht die Zukunft des Finanzstandorts durch Chinas Pläne für ein Sicherheitsgesetz in der Sonderverwaltungszone gefährdet. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte am Dienstag im Weißen Haus, der Präsident sei "verärgert" über Chinas Vorgehen. Trump deutete gegenüber Journalisten Maßnahmen an, ohne allerdings konkret zu werden.

Peking plant derzeit ein Gesetz, das den Einsatz chinesischer Sicherheitsorgane in der Sonderverwaltungszone Hongkong ermöglichen soll. "Dieses Thema hat das Potential, einen neuen wirtschaftlichen und politischen Konflikt zwischen den beiden Supermächten auszulösen", warnte Analyst Thomas Altmann vom Asset Manager QC Partners in einem Kommentar.

Die Meinungsverschiedenheiten treffen auf bereits angespannte Handelsbeziehungen zwischen den beiden Staaten. Sollten sich diese weiter verschlechtern, könnte das die wachsende Zuversicht an den Börsen empfindlich trüben, merkte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiCorp in einer Markteinschätzung an.