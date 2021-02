Aktien Asien: Steigende Kurse - Spektakulärer Börsengang in Hongkong

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Freitag wieder zugelegt und damit die Schwäche vom Vortag ausgebügelt.



Die US-Börsen hatte am Vortag Stärke gezeigt und neue Rekorde verbucht. Mit den erneuten Gewinnen gestaltet sich die erste Februarwoche für die asiatischen Finanzmärkte insgesamt positiv. Im Vergleich zum Vorwochenschluss haben die meisten Börsen leicht zugelegt.

Die Stärke der US-Technologiewerte stützte besonders den japanischen und den südkoreanischen Aktienmarkt. Ein Pressebericht, wonach der US-Konzern Apple mit mindestens sechs asiatischen Autobauern in Gesprächen über die Produktion eines Elektro-Fahrzeugs sei, befeuerte zudem die Aktien einiger Autohersteller.

Im Mittelpunkt stand allerdings ein Wert in Hongkong. Der Börsengang der chinesischen Video-App Kuaishou löste an der dortigen Börse einen Ansturm auf die Aktien aus. Zuletzt stand der Neuling um über 160 Prozent im Plus. Unmittelbar nach dem Handelsstart hatte sich der Kurs sogar fast verdreifacht.

In der Zeichnungsfrist vor dem ersten Handelstag hatte das Pekinger Unternehmen bei Anlegern umgerechnet 4,5 Milliarden Euro eingenommen, womit es nach Berechnungen der Finanzagentur Bloomberg der größte Tech-Börsengang seit dem Fahrdienst-Vermittler Uber im Mai 2019 ist.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 1,54 Prozent auf 28 779,19 Punkte zu. In China zog der CSI-300-Index mit den größten Unternehmen der Festlandbörsen um 0,17 Prozent auf 5483,41 Punkte an. Der Hang Seng notierte zuletzt 0,49 Prozent höher bei 29 255,43 Punkten.

Auch die indische Börse verzeichnete kleinere Gewinne. Die Notenbank des Landes hatte die Zinsen unverändert gelassen, nachdem die Regierung zuletzt einen expansiven Haushalt beschlossen hatte./mf/jha/