Aktien Asien: Stabilisierung nach guten US-Vorgaben

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch zugelegt.



Sie profitierten von den Gewinnen an den US-Börsen, die sich von dem Schwächeanfall zu Wochenbeginn erholt hatten. Gute Zahlen und der über den Erwartungen liegende Umsatzausblick von Apple trugen dazu bei, die Nervosität angesichts des Coronavirus zu dämpfen. Die deutlichen Verluste in Hongkong lagen lediglich an einem Nachholeffekt, nachdem die dortige Börse wegen des Neujahrsfestes vorübergehend geschlossen war.