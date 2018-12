Aktien Asien: Stabilisierung nach ausgeprägtem Auf und Ab im Wochenverlauf

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Freitag stabilisiert.



Die vor allem in Japan und Hongkong teils steile Talfahrt der vorangegangenen Tage hinterließ in der zu Ende gehenden Woche jedoch ihre Spuren. "Diese turbulenten Märkte sind einfach nichts für ängstliche Naturen", so kommentierte Marktexperte Stephen Innes vom Währungsbroker Oanda das heftige Auf und Ab der Börsen seit Anfang Oktober.

Auch die jüngsten Handelstage waren turbulent verlaufen. Auf die erste Euphorie über eine Entspannung im Handelsstreit, waren gleich darauf erneut Sorgen hochgekocht. Nun herrsche wieder etwas Erleichterung, so Innes. Denn in den USA hatte sich der marktbreite S&P 500 am Donnerstag im Handelsverlauf weitgehend von seinen Tagesverlusten erholt. Es hatte sich wieder etwas Hoffnung breit gemacht, dass die US-Notenbank Fed sich im neuen Jahr mit weiteren Zinsanhebungen zurückhalten könnte.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Tag mit plus 0,82 Prozent auf 21 678,68 Zähler. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Minus von 3 Prozent, womit die Erholungsgewinne aus der vorangegangenen Woche fast wieder ausradiert wurden.