Aktien Asien: Sorge vor zweiter Corona-Welle macht sich breit

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten.



Der Markt bleibt in der Corona-Krise weiter im Zwiespalt zwischen Lockerung und Vorsicht. Nach der deutlichen Erholung der internationalen Aktienmärkte seit Mitte März fehlte zuletzt aber die Kraft für weitere deutliche Gewinne.

In China hielt sich der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt mit einem kleinen Plus ebenso stabil wie der in Hongkong der Hang Seng , der ein klein wenig nachgab.

In Tokio schloss der Nikkei-225 ein halbes Prozent tiefer mit 20 267,05 Punkten.

Aktuell sorgen sich Anleger vor einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie und deren Folgen für die Wirtschaft. Am Dienstag hatte der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor einer übertrieben schnellen Rückkehr zur Normalität gewarnt. "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben", sagte Fauci in einer Video-Anhörung des Senats. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt US-Präsident Donald Trump derweil Lockerungen voran.

