Aktien Asien: Schwächer nach teils starkem Lauf am Vortag

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Mittwoch nach teils kräftigen Vortagesgewinnen überwiegend geschwächelt.



Die Börse in Südkorea blieb wegen der Parlamentswahlen an diesem Tag geschlossen. Dass die chinesische Notenbank mit weiteren Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie vorgeht, konnte die Stimmung nicht aufhellen. Es sei bereits erwartet worden, dass die Zentralbank Chinas Banken Kredite mit einjähriger Laufzeit zu einem verringerten Zins anbietet und ihnen zugleich die Kreditvergabe erleichtert, hieß es dazu.

In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit einem Abschlag von 0,45 Prozent auf 19 550,09 Punkte, nachdem er am Vortag allerdings auch um etwas mehr als 3 Prozent zugelegt hatte.