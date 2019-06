Aktien Asien Schluss: Zinsfantasie stimmt Anleger etwas zuversichtlicher

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die deutliche Kurserholung an der Wall Street hat die wichtigsten Börsen Asiens am Mittwoch gestützt.



Anleger setzen nach den jüngsten Äußerungen von US-Notenbankern zunehmend darauf, dass die Fed angesichts der möglichen konjunkturellen Folgen des Handelskonflikts der USA mit China früher oder später den Leitzins senken wird, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.

Allerdings ließe sich auch mit Zinssenkungen der Handelskonflikt nicht vom Tisch wischen, sollte er weiter eskalieren, sagte ein Händler. Daher lehnten sich viele Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster.