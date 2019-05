Aktien Asien Schluss: Wochenstart ohne gemeinsame Vorzeichen

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Wochenauftakt an den asiatischen Börsen ist gemischt ausgefallen.



"Die Stimmung an den fernöstlichen Märkten ist angesichts des Handelsstreits insgesamt weiter von Zurückhaltung geprägt", sagte ein Händler.

Der Leitindex Nikkei 225 schloss am Montag 0,24 Prozent höher bei 21 301,73 Punkten. Er profitierte Börsianern zufolge leicht vom unerwartet gestiegenen japanischen Wirtschaftswachstum. Im Vergleich zum Vorquartal war die nach den USA und China drittgrößte Volkswirtschaft der Welt um 0,5 Prozent gewachsen.

In China jedoch waren die Vorzeichen rot, Anleger blieben hier ohne bedeutende neue Entwicklungen beim Handelsstreit mit der USA in Deckung. Der Hang Seng in Hongkong stand kurz vor Schluss mit 0,6 Prozent im Minus, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen zeitgleich um 1,3 Prozent fiel.

Die Märkte in Australien und Indien fielen derweil mit Kursgewinnen von 1,7 beziehungsweise zuletzt 2,7 Prozent positiv auf. Ein Händler führte dies auf die Wahlen in den beiden Ländern zurück. In Australien war überraschend Premierminister Scott Morrison mit seinem Mitte-Rechts-Bündnis als Sieger hervor gegangen./tih/fba