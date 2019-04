Aktien Asien Schluss: Weiterhin sehr lockere Geldpolitik hievt Nikkei ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Nikkei 225 hat am Donnerstag wieder Kraft geschöpft und seine Vortagesverluste mehr als wettgemacht.



Der japanische Leitindex stieg um 0,48 Prozent auf 22 307,58 Punkte.

Für positive Impulse sorgte die Geldpolitik: Die japanische Zentralbank fährt angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation weiter einen extrem lockeren Kurs. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben.