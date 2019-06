Aktien Asien Schluss: Nikkei steigt vor US-Arbeitsmarktbericht

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen Asiens haben am Freitag vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts in den USA überwiegend zugelegt.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 nahm den Schwung der US-Börsen vom Donnerstag mit und stieg um ein halbes Prozent auf 20 884,71 Punkte. Auch in Südkorea ging es aufwärts, während Indien etwas schwächelte.

Nach den zuletzt aufgekommenen Hoffnungen vieler Investoren auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed, werden sie den Jobbericht besonders aufmerksam lesen, vor allem mit Blick auf die Lohnentwicklung. Der Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Kriterium für die Zinspolitik der Fed. Zudem lieferten laut Börsianern Aussagen der chinesischen Zentralbank Rückenwind, die - sollte es notwendig werden - ihre umfangreichen Möglichkeiten zu geldpolitischen Eingriffen betonte.

Die Anleger in China können all das gleichwohl erst nach dem Wochenende verarbeiten, da feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.