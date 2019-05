Aktien Asien Schluss: Hongkong fester - Börsen in Tokio und Shanghai geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte in Japan und Festland-China sind an diesem Donnerstag wegen Feiertagen geschlossen geblieben.



In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,62 Prozent höher bei 29 882,47 Punkten. Händler verwiesen auf abermalige Zuversicht in puncto einer möglichen Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA./edh/mis