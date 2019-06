Aktien Asien Schluss: Deutliche Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienindizes sind am Montag mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen.



Die Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit habe für Erleichterung gesorgt, hieß es am Markt. Chinesische und japanische Notenbanker hatten zudem betont, im Falle eines Falles zu weiteren Stimulierungsmaßnahmen bereit zu sein.