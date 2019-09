Aktien Asien: Satt im Plus - Aussicht auf weitere Handelsgespräche gibt Auftrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die angekündigte Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat am Donnerstag den meisten Börsen in Asien Auftrieb gegeben.



Zudem hofften Anleger darauf, dass die chinesische Regierung etwas zur Stützung der heimischen Wirtschaft unternehmen werde, hieß es von Marktexperten. So sprach sich der Staatsrat zur Wochenmitte für den "zeitnahen" Einsatz mehrerer Instrumente zur Konjunkturstützung aus.

Wie chinesische Staatsmedien berichteten, sollen neue direkte Gespräche zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften Anfang Oktober im Rahmen des regelmäßigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs beider Länder stattfinden. Auf Arbeitsebene sollen "bedeutende Fortschritte" bereits Mitte September vorbereitet werden.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland legte in seiner letzten Handelsstunde um 1,1 Prozent auf 3928,52 Zähler zu. Der Hang-Seng-Index , der am Vortag um fast 4 Prozent gestiegen war und den größten Tagesgewinn seit 2011 eingefahren hatte, sank dagegen um 0,9 Prozent auf 26 290,99 Punkte. Obwohl Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Mittwoch endlich den umstrittenen Entwurf eines Auslieferungsgesetzes nach China zurückgezogen und damit eine Hauptforderung der Demonstranten erfüllt hatte, wurden die Proteste in der Sonderverwaltungszone fortgesetzt.