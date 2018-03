Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach teils heftigen Schwankungen an den Vortagen ist an Asiens Börsen am Donnerstag etwas Ruhe eingekehrt.



Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen, nachdem sich auch die Wall Street am Mittwoch etwas beruhigt hatte. Am Ende setzte sich in Asien sogar eine freundliche Stimmung durch.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach zwischenzeitlichen Verlusten 0,61 Prozent höher bei 21 159,08 Punkten. Beobachter führten die Richtungslosigkeit auch auf den schwankenden Yen zurück. Eine starke Währung erschwert Japans Firmen den Export, eine schwache hilft dabei.