Aktien Asien: Positive Impulse aus den USA und Italien treiben die Märkte an

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Positive Vorgabe unter anderem aus den USA haben Asiens wichtigste Aktienmärkte am Montag beflügelt.



Die Wall Street hatte am Freitag dank eines starken US-Arbeitsmarktberichts und der Erleichterung über eine vorzeitige politische Lösung in Italien Gewinne eingefahren. In Rom war eine neue Regierung vereidigt worden, womit Neuwahlen vermieden wurden und damit auch für die asiatischen Handelsplätze ein Unsicherheitsfaktor wegfiel.