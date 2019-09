Aktien Asien: Politische Risiken vergraulen die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat an den asiatischen Börsen am Mittwoch für Unsicherheit gesorgt.



Anleger stellten sich die Frage, ob dies Einfluss haben könnte auf die geplanten Gespräche zur Lösung des US-chinesischen Handelsstreits.

Die US-Demokraten haben erste konkrete Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet. Der Vorwurf lautet Machtmissbrauch. Auch an der Wall Street hatte die Entwicklung in Washington am Vortag belastet.