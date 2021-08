Aktien Asien/Pazifik: Weitere Gewinne dank positiver US-Vorgaben

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Erholung an den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt.



Sie folgten damit der freundlichen Entwicklung der US-Märkte, wo am Montag sowohl der marktbreite S&P 500 als auch der technologielastige Nadaq 100 auf Rekordhochs geklettert waren.

Wenige Tage vor dem internationalen Notenbanken-Treffen, das wie schon im Vorjahr nur online und nicht in Jackson Hole stattfindet, ließen die Ängste der Anleger mit Blick auf eine mögliche baldige Straffung der US-Geldpolitik etwas nach. Verantwortlich dafür ist Analysten zufolge die nachlassende weltweite Konjunkturdynamik im Zuge der sich ausbreitenden, besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus.

Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, stieg am Dienstag um zuletzt 1,12 Prozent auf 4889,80 Punkte. Beim Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stand im späten Handel ein Kursplus von 1,75 Prozent auf 25 549,00 Punkte zu Buche.