Aktien Asien/Pazifik: Verluste vor allem in China - Lockdowns und Inflation

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Konjunktursorgen haben am Montag auf die Stimmung an den Aktienmärkten Asiens gedrückt. So nähren die umfangreichen Corona-Lockdowns sowie steigende Verbraucherpreise in China die Bedenken hinsichtlich der Kauflaune der Menschen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland knickte zuletzt um 3,3 Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong büßte 3,2 Prozent ein.

Die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Eindämmung des Coronavirus führten in Teilen des Landes zu Störungen bei der Lebensmittelproduktion und -belieferung, was die Preise im März steigen ließ.