Aktien Asien/Pazifik: Verluste - Dienstleisterstimmung in China sinkt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Anleger an den wichtigsten Börsen in der Region Asien/Pazifik haben sich am Montag zurückgehalten.



In China kühlte sich die Stimmung unter Dienstleistern im Juni deutlicher ab als gedacht, wie der entsprechende Einkaufsmanager-Index des Wirtschaftsmagazins "Caixin" zeigte. Ein Grund dürften die in Teilen Chinas wieder steigenden Corona-Zahlen sein.

Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab zuletzt um 0,22 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor im späten Handel 0,55 Prozent.

Insofern schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,64 Prozent schwächer bei 28 598,19 Punkten. In Sydney schaffte der ASX 200 lediglich ein minimales Plus.

Für Gesprächsstoff in China sorgte einmal mehr der Fahrdienst-Vermittler Didi Chuxing . Dieser geriet kurz nach seinem starken Börsengang in New York ins Visier der Aufsicht. Die Pekinger Cyberspace-Aufsichtsbehörde ordnete die Löschung der Didi-App aus chinesischen AppStores an. Bei einer Untersuchung seien "schwerwiegende Verstöße" bei der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Didi festgestellt worden, hieß es. Das Unternehmen müsse die Probleme zunächst lösen. Die Aktien von Didi hatten am Freitag an der Wall Street mehr als fünf Prozent verloren.