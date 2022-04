Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - chinesische Börsen schwächeln weiterhin

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan nach oben ging, hinkten die chinesischen Börsen erneut dem Gesamtmarkt hinterher.

Starke Vorgaben der Wall Street, wo Technologiewerte gefragt waren, stützten. Die enttäuschenden Zahlen von Netflix und der nachbörsliche Einbruch der Aktie dämpften die Nachfrage jedoch etwas, zumal die US-Futures wieder nachgaben.

Die japanische Börse profitierte auch von dem Bekenntnis der Bank of Japan zu ihrer extrem lockeren Geldpolitik, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Damit folgt die Notenbank Japans nicht dem Beispiel der Währungshüter in vielen anderen Ländern, die einen strikteren Kurs eingeschlagen haben. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher mit 27 217,85 Punkten.

In China belastete dagegen das Festhalten der Notenbank an ihrem bisherigen Kurs. Das habe die Erwartungen der Märkte enttäuscht, die auf umfassende Stimulierungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft gehofft hätten, so Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt leidet derzeit unter den Corona-Lockdowns in Teilen des Landes, die sich als wirkungslos erweisen.

"Weil die Lage trotzdem nicht unter Kontrolle ist und die Infektionszahlen nach anfänglichen Rückgängen zuletzt sogar wieder stiegen, ist zu vermuten, dass die rigiden Eindämmungsmaßnahmen so schnell nicht enden werden", warnte die Landesbank Baden-Württemberg. "Da Shanghai nicht nur eine Stadt gigantischen Ausmaßes ist, sondern gleichzeitig auch das Herz der chinesischen Wirtschaft, ist zu befürchten, dass das dortige BIP-Wachstum im zweiten Quartal niedriger ausfallen dürfte als noch im ersten Quartal 2021."

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel um 1,56 Prozent auf 4070,54 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt um 0,4 Prozent auf 20 938 Punkte nach.

Besser sah es in Australien aus. Der S&P/ASX 200 schloss leicht im Plus mit 7569,20 Zählern. In Indien und Taiwan zogen die Kurse deutlicher an./mf/mis