Aktien Asien/Pazifik: Steigende Kurse - Tencent trennt sich von JD.com-Anteilen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zumeist zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben aus den USA. Die Aufschläge hielten sich aber in Grenzen.

Die Börsen profitierten von einem robusteren Wachstum der US-Wirtschaft und vor allem günstigen Nachrichten zur Omikron-Variante des Coronavirus, konstatierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Neue Studien verstärkten die Hoffnung, dass Omikron seltener zu Krankenhausaufenthalten führe. "Eine Virus-Variante, die zwar ansteckender, aber zugleich weniger gefährlich ist, hat für die Börsen nicht all zu viel Schrecken", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an.

Für Aufmerksamkeit sorgte eine Transaktion von Tencent. Die chinesische Internetholding will den größten Teil ihrer Beteiligung an dem E-Commerce-Unternehmen JD.com abgeben. Dazu sollen JD-Aktien in Form einer einmaligen Dividende an die Tencent-Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Analysten von Barclays zeigten sich in einer ersten Stellungsnahme beeindruckt. Es bleibe nun abzuwarten, ob dies ein Indikator für weitere derartige Schritte der Holding sei. Während Tencent stiegen, verzeichneten JD.com deutliche Abgaben.