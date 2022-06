Aktien Asien/Pazifik: Mehrheitlich im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Überwiegend mit Gewinnen haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Montag präsentiert. Vor allem die gelockerten Covid-19-Beschränkungen in Shanghai hätten positive Marktimpulse geliefert, hieß es im Handel. Zudem hellte sich die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor im Mai ein wenig auf. Allerdings signalisiert der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Service-Bereich weiterhin einen Rückgang der Aktivitäten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 27915,89 Punkten. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann zuletzt 1,7 Prozent auf 21 440 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 1,7 Prozent auf 4159 Punkte zu.