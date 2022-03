Aktien Asien/Pazifik: Kursgewinne - südkoreanische Börse legt deutlich zu

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatschen Börsen haben sich am Donnerstag dank guter Vorgaben der Wall Street von den Verlusten am Vortag erholt. Damit setzte sich die vergleichsweise stabile Entwicklung in Fernost fort. Im Gegensatz zu den europäischen Börsen ist es in Asien trotz des Krieges in der Ukraine in der laufenden Woche bislang nicht zu starken Einbrüchen gekommen.

Mit seinen jüngsten Aussagen habe US-Notenbankchef Jerome Powell für Klarheit über den weiteren Kurs der Federal Reserve gesorgt, begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank die Gewinne. Seine Äußerungen deute darauf hin, dass eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte bevorstehe, womit 0,50 Punkte vom Tisch wären, erläuterte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda.

Powell rechnet noch in diesem Monat mit der ersten Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie. Angesichts der hohen Inflation und des überaus robusten Arbeitsmarktes erwarte er, dass es bei der nächsten Sitzung des Zentralbankrats in zwei Wochen "angemessen" sein werde, den Leitzins zu erhöhen, sagte Powell am Vortag. Er erwäge, eine Erhöhung um 0,25 Punkte vorzuschlagen.

Die überdurchschnittlichen Gewinne in Südkorea begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank mit besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal. Das Gegenteil war in China der Fall: Hier enttäuscht der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er blieb zwar im expansiven Bereich, aber hinter den Erwartungen.

In Australien überzeugten unterdessen neue Daten zu Einkaufsmanagerindex und Handelsbilanz, wie Halley hinzufügte. Das rohstoffreiche Land sei Profiteur des Ukraine-Konflikts und könnte Lücken füllen, die ausbleibende Exporte aus Russland rissen.