Aktien Asien/Pazifik: Gegenbewegung nach Verlusten der Vortage

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Mittwoch zugelegt.



Damit stemmten sich die Finanzmärkte in Fernost trotz mäßiger Vorgaben der Wall Street gegen ihre Abwärtsbewegung der vorangegangen Handelstage.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf eine Reihe von Faktoren, die zu den Gewinnen geführt hätten. Rückläufige Corona-Zahlen in China, Rückkäufe nach den vorherigen Verlusten und die Erholung der US-Futures während des asiatischen Handels hätten jeweils ihren Teil zu der Erholung beigetragen. Zudem erholen sich Japans Exporte weiter kräftig, getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos und Autoteilen in den USA sowie nach Chips und Halbleiter-Ausrüstung in China und anderen asiatischen Ländern. Ausgeschert sei allerdings die australische Börse wegen der anhaltenden Corona-Beschränkungen im Land.